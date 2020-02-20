دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه أمير منطقة مكة خالد الفيصل، الخميس، بإيقاف المسؤولين عن إنتاج أغنية "بنت مكة"، التي أثارت جدلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وسط اتهامات للأغنية بـ"الإساءة" لأهالي مكة.

وأفاد الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة على تويتر بأن الأمير خالد الفيصل "وجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب (بنت مكة)، الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة"، مضيفا أن التوجيه "تضمن إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم".

جاء ذلك وسط تصدر هاشتاغ "#لستن_بنات_مكة" قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا على تويتر في المملكة العربية السعودية، مع آلاف التغريدات التي تضمنت أغلبها تعليقات منتقدة للأغنية، التي تم نشرها على يوتيوب في 13 فبراير/ شباط الجاري.

###