بالصور.. تمرين "أمن الخليج العربي 2" في دبي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اختتمت تمارين "أمن الخليج العربي 2"، المقامة في دبي، فعالياتها، الخميس، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وولي عهده ووزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة قواتهم الأمنية في التمرين.

ونشرت وكالة الانباء السعودية الرسمية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورا للتمرين من مختلف الأجهزة الأمنية للدول المشاركة.

وذكرت الوكالة السعودية أن التمرين شهد "تطبيق القوات الأمنية المشاركة من دول المجلس عددا من الفرضيات التي أظهرت مدى الاحترافية والمهارة العاليتين التي تميز بها المشاركون في التمرين، ومستوى التنسيق الكبير الذي تم تحقيقه بينهم، وكفاءتهم في مواجهة التحديات ومصادر التهديد المشتركة".