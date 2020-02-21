بدء التصويت بالانتخابات البرلمانية في إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بدأ الناخبون الإيرانيون، صباح الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية للدورة 11، تقدمهم المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، الذي أدلى بصوته بـ"الصندوق السيّار في حسينية الإمام الخميني".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن "عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة يبلغ 57 مليونا و918 الفا و159 شخصا من ضمنهم 2 مليون و931 الفا و766 شخصا يحق لهم المشاركة للمرة الاولى بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة".

وأضاف تقرير الوكالة الإيرانية أن "عدد مراكز الاقتراع في كل انحاء البلاد يبلغ 55 ألف مركز اقتراع للتصويت للانتخابات في إطار 208 دوائر انتخابية".

ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أن "الانتخابات البرلمانية تجري بالتزامن مع الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في عدد من محافظات البلاد"، لافتة إلى أن "نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية تعد من أعلى المستويات في دول العالم، وكانت اعلى نسبة من المشاركة هي الخامسة في العام 1996 بنسبة 71.1 بالمائة وادناها هي السابعة في العام 2004 بنسبة 51.21 بالمائة، وبلغ معدل المشاركة في الدورات العشر السابقة 60.53 بالمائة".