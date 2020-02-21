دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفدا من مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي لحوار الأديان، جرى خلاله استعراض جهود ونشاطات وفعاليات المركز ومسيرة عمله.

جاء ذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ذاكرة أن "خادم الحرمين الشريفين رحب بأعضاء المركز، الذين يعقدون اجتماع مجلسهم الأول في الرياض، مؤكداً - حفظه الله - أهمية المركز ودوره في ترسيخ مبادئ الحوار والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب".

ولفت تقرير الوكالة السعودية إلى أن اللقاء ضم "الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، وأعضاء مجلس إدارة المركز من مختلف القيادات الدينية في عدد من الدول، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان".

من جهتها نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية صورة من اللقاء بتعليق قالت فيه: " لأول مرة يستقبل الملك سلمان ملك السعودية وفدا متعدد الأديان في قصره اليوم بضمنه الحاخام اليهودي دافيد روزين في نطاق المساعي الحميدة لبناء جسور التسامح بين مختلف الأديان".