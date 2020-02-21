الحشد الشعبي بالعراق يعيّن أبوفدك خلفا لأبومهدي المهندس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الحشد الشعبي في العراق عن تعيين عبدالعزيز، المعروف باسم "أبوفدك" خلفا لأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد السابق الذي قتل إلى جانب قاسم سليماني قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، بضربة أمريكية قرب مطار بغداد.

جاء ذلك على لسان نائب معاون رئيس الهيئة، أبوعلي البصري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، حيث قال: "هيئة الحشد الشعبي عقدت اجتماعاً واتفقت من خلاله على تعيين القيادي في الحشد عبد العزيز (ابو فدك) بمنصب رئيس الأركان خلفا للشهيد ابو مهدي المهندس".

وتابع قائلا: "تم تبليغنا بأنه سيتم توقيع الأمر الديواني بتعيين أبوفدك من قبل القائد العام للقوات المسلحة خلال اليومين المقبلين بعد الاتفاق عليه من قبل هيئة الحشد".

ويذكر أن وارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" أصدرت بيانا بأعقاب استهداف قاسم سليماني، قالت فيه: "بتوجيه من الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما، لحماية الأمريكيين في الخارج عبر قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية بالولايات المتحدة الأمريكية".