دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، مرسومًا سلطانيًا ساميًا، الخميس، يقضي بتعديل علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

وبموجب التعديلات الجديدة تم التخلي عن الجُمل الأخيرة من النشيد الوطني الُعُماني، التي تحتوي اسم السلطان السابق قابوس بن سعيد، الذي توفي عن عمر يناهز 79 عامًا في 10 يناير/كانون الثاني الماضي.

ويقول نص العبارات المحذوفة من النشيد العُماني: "أبشري قابوس جاء، فلتباركه السماء، واسعدي ولتقيه بالدعاء"، فيما أضيفت عبارات جديدة إلى النشيد، وهي: "فارتقي هام السماء، واملئي الكون الضياء، واسْعَدي وانعمي بالرخاء".

وبث التليفزيون العُماني نص التعديلات الواردة في المرسوم السلطاني رقم (2/ 2020) بتعديل الملحق رقم (3) المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني.