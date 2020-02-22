مصر.. براءة علاء وجمال مبارك بقضية "التلاعب بالبورصة"

باسم يوسف يعلق لـCNN على عدم خروج مظاهرات بعد الإفراج عن مبارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، حكمها ببراءة علاء وجمال، نجلا الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك بقضية "التلاعب بالبورصة" وذلك بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن فتحي.

ونقلت بوابة الأهرام أن "هيئة المحكمة كانت قد صرحت، بتقديم مذكرات الدفاع خلال شهر، وتم النظر في أمر التحفظ على أموال المتهمين، واستمعت خلال الجلسات السابقة لمرافعة دفاع المتهمين في القضية، وسمحت لجمال مبارك بالتحدث؛ بناء على طلبه، وأن فريد الديب، دفاع نجلي الرئيس السابق مبارك، قد أوضح خلال مرافعته أن توجيه الاتهام لموكليه جمال وعلاء كان هدفه الإساءة لهما ولوالدهما".

وأضاف تقرير الأهرام أن "جمال مبارك أوضح تضرره بشدة من اتهامه في القضية محل المحاكمة، معللا ذلك أن تاريخه المهني وصل لـ28 سنة في العمل المصرفي، فيما يتصل بأسواق المال وغيرها، وأن عمله يتصل بثقة العميل وإدارة البنك والمستثمرين".

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بنحو 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني وذلك لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تسهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "الأوف شور"، وفقا للأهرام.