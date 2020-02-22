صراع حفتر و"الوفاق الوطني" في ليبيا.. كل ما عليك معرفته

مهاجرون يفضلون الموت في البحر المتوسط على العودة إلى ليبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، أن قواته مدعومة بما يُعرف بـ"الجيش الوطني السوري" تقاتل في ليبيا، وتكبدت عددا من القتلى خلال معاركها ضد ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال أردوغان في كلمة خلال مشاركته في مراسم تدشين طريق بري في ولاية أزمير: "نحن ضد حفتر الذي يُدعم من قبل جيوش مدفوعة، ذهبنا إلى هناك مع مجموعات من الجيش الوطني السوري المعارض وما زلنا مستمرين في كفاحنا في الميادين هناك".

وتابع الرئيس التركي قائلا: "طبعا هناك عدد من الشهداء سقط لكننا أوقعنا المئات مقابل هؤلاء الشهداء"، على حد تعبيره.

ورأى أردوغان أن سياسات بلاده في سوريا وليبيا "ليست مغامرة أو خيارا عبثيا"، وتابع قائلا: " إذا تهربنا من خوض النضال في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة، فإن الثمن سيكون باهظا مستقبلا"، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية.

وأكد الرئيس التركي أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مشيرا إلى أن بلاده حددت خارطة الطريق الذي ستسلكه بشأن محافظة إدلب السورية.