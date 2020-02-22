سانا تنشر لقطات جوية من التصدي لمقاتلين "تدعمهم تركيا" بإدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" مقطع فيديو يظهر لقطات جوية لعمليات التصدي لقوات "مدعومة من النظام التركي" غرب مدينة سراقب بريف إدلب.

وقالت الوكالة السورية في تقريرها: "أظهرت لقطات جوية تصدي الجيش العربي السوري بكفاءة عالية لهجوم شنته التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي على بلدة النيرب غرب مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، وتنفيذه استهدافات دقيقة أوقعت عشرات القتلى في صفوف الإرهابيين ودمرت آلياتهم ومدرعاتهم".

وكان أردوغان قد أوضح في تصريحات سابقة واصفا ما يجري في إدلب بأنه "حرب" حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "استشهاد جنديين تركيين وتدمير بعض المعدات جراء الاشتباكات العنيفة المستمرة هناك بين المعارضة السورية وقوات النظام.. خسائر النظام في مقابل ذلك أكبر بكثير، حيث تم تحييد نحو 150 عنصرًا من قواته".

وتابع معلنا "تدمير 12 دبابة و3 عربات مدرعة و14 مدفعًا وعربتي دوشكا للنظام في إدلب، وفق أحدث المعلومات"، لافتا إلى أن "الكفاح في المنطقة مستمر بشكل حازم.."