دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة الأردنية عمان، الأحد، في أول زيارة للمملكة منذ بدء الأزمة الخليجية عام 2017، وقد كان باستقباله العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني وعدد من الشخصيات الأردنية البارزة.

وحطت طائرة الشيخ تميم بن حمد في مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، حيث كان باستقباله العاهل الأردني وشقيقه الأمير فيصل وأخاه الأمير علي بن الحسين إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية البارزة في البلاد مثل رئيس الوزراء، عمر الرزاز، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.

واستقبل الأردن أمير قطر بإطلاق المدفعية 21 طلقة تحية له، كما أظهرت لقطات تعليق أعلام قطر والأردن وصور للشيخ تميم والملك عبدالله الثاني، وأجرى الزعيمان مباحثات تناولت "العلاقات الأخوية بين البلدين والتطورات في المنطقة"، وفقا للمملكة.

وتعد هذه الزيارة الأولى لأمير قطر إلى الأردن منذ بداية الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران من عام 2017، إذ شهدت العلاقات تطورا كبيرا بإعادة السفراء منتصف العام الماضي.

وقد صدرت الإرادة الملكية بتعيين زيد مفلح اللوزي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى قطر، في يوليو/تموز من العام الماضي، في حين عينت الدوحة الشيخ سعود بن ناصر، سفيرا فوق العادة لدى عمّان.

وكان قد أعلن الأردن في 7 يونيو/حزيران الماضي تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وذلك في خطوة أتت بعد أن فرضت كل من السعودية والإمارات ومصر مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على الدوحة.