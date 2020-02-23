المالكي يعلن إحباط قوات التحالف لعمل "عدائي إرهابي" في البحر الأحمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن، الأحد، عن تدمير زورق مفخخ في مياه البحر الأحمر، متهمة جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) بمحاولة القيام بعمل وصفته بـ"الإرهابي".

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إن "قوات التحالف البحرية رصدت صباح الأحد محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومُسَيّر عن بُعد".

وأضاف أن "المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت الزورق من محافظة الحديدة، وتم إعطاب وتدمير الزورق المفخخ من قِبَل قوات التحالف البحرية والذي يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية".

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وتابع المالكي بالقول المالكي إنه "تم أيضا اكتشاف وتدمير 3 ألغام بحرية خلال الـ24 ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها حتى الآن 150 لغمًا بحريًا قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بزراعتها ونشرها".

وصرح المالكي بأن الحوثيين يتخذون من محافظة الحديدة "مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بُعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الانساني وانتهاكٍ لنصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة".

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".