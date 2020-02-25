دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نعى لاعب كرة القدم الدولي المصري السابق محمد أبو تريكة، الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، كما نعى محمد البرادعي مستشار الرئيس المصري الأسبق ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، حسني مبارك.

وكتب أبو تريكة، الذي يعيش في قطر، بعد صدور حكم بالتحفظ على أمواله، على خلفية اتهامات بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، في حسابه على تويتر، "رحم الله رئيس مصر الأسبق حسني مبارك وغفر الله له وتجاوز عن سيئاته وخالص التعازي للأسرة ورحم الله الجميع".

وكان أبو تريكة، قد نعى الرئيس المصري السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي توفي في محبسه قبل عدة أشهر، كما شارك في مظاهرات يناير 2011 المطالبة بتنحي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وكتب محمد البرادعي، الذي قاد "الجمعية الوطنية للتغيير" والتي كانت أبرز الحركات المعارضة في أواخر حكم مبارك، في حسابه على تويتر "رحم الله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وألهم آله وذويه الصبر والسلوان".

وتولى البرادعي منصب مستشار الرئيس المصري السابق عدلي منصور في 2013، في أعقاب الإطاحة بنظام جماعة الإخوان المسلمين على خلفية احتجاجات شعبية.

وقاد البرادعي الذي كان يشغل منصب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حراك معارضة الرئيس الأسبق مبارك، وأشرف على حملة توقيعات تطالب بتنحيه، كما شارك في مظاهرات يناير التي تنحى مبارك على إثرها.