الرحيل الأخير في فبراير.. كل ما قد تحتاج معرفته عن مسيرة حسني مبارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نعى علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، والده الذي توفي صباح الثلاثاء، في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

وكتب علاء مبارك في تغريدة له على تويتر، الثلاثاء، "إنا لله و إنا اليه راجعون، انتقل إلى رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك. اللهم أعفو عنه واغفر له وارحمه".

ونشر مبارك الابن في تغريدته مقطع فيديو لوالده، مصحوبا بصوت الرئيس المصري في آخر خطاباته قبل إعلان تنحيه عن منصبه في عام 2011.

وقال الرئيس المصري الأسبق، في جزء من خطابه المنشور على حساب نجله علاء مبارك، "إن هذا الوطن هو وطني فيه عشت وحاربت من أجله، ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ عليا وعلى غيري بما لنا أو علينا، إن الوطن باق والأشخاص زائلون".

وحظي هذا المقطع من خطاب مبارك بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار نعي الرئيس المصري الأسبق.

وتباينت ردود الفعل في مصر على مواقع التواصل، في أعقاب إعلان وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، والذي توفي الثلاثاء، في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة عن عمر يناهز 92 عامًا.

فبينما اتجه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تقديم العزاء، وجه آخرون انتقادات للرئيس المصري الأسبق الذي تنحى عن منصبه في فبراير شباط 2011، بعد احتجاجات ضخمة بدأت في 25 يناير من نفس العام فيما يعرف باسم "ثورة يناير".