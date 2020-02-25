رئيس وزراء العراق المكلف يكشف "مخطط لإفشال تمرير الحكومة في البرلمان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، ما وصفه بـ"مخطط لإفشال تمرير حكومته" في البرلمان العراقي، من خلال "دفع مبالغ باهظة للنواب" و"التصويت السري" خلال مناقشة أعضاء البرلمان العراقي لبيان الحكومة الجديدة والتصويت على منحها الثقة.

وقال علاوي، في تغريدة له على تويتر، الثلاثاء، إنه علم أن "هناك مخططا لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات"، على حد وصفه، لأن "الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين"، مؤكدًا أن "هذا المخطط يتمثل في دفع مبالغ باهظة للنواب وجعل التصويت سرياً"، معربًا عن أمله في أن تكون تلك المعلومات غير صحيحة.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان العراقي على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، الأربعاء، وذلك بعد إعلان حكومة عادل عبد المهدي استقالتها، استجابة للاحتجاجات التي تشهدها العراق منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول الماضي 2019، للمطالبة بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية وتردي مستوى الخدمات الأساسية في البلاد.

وستكون إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، هي أولى مهام الحكومة الجديدة إذا ما تم منحها ثقة البرلمان.