نتنياهو يعزي مصر والسيسي بوفاة حسني مبارك: كان صديقا شخصيا

الرحيل الأخير في فبراير.. كل ما قد تحتاج معرفته عن مسيرة حسني مبارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، الرئيس المصري، حسني مبارك، معبرا عن حزنه لوفاته واصفا إياه بـ"الزعيم الذي قاد شعبه لتحقيق السلام" و"الصديق الشخصي".

ونقل الناطق باسم نتنياهو للإعلام العربي تعازي نتنياهو والتي جاء فيها: "اسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية, أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: " كان الرئيس مبارك صديقا شخصيا لي وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل".

وتابع نتنياهو قائلا: "قد التقيت به مرات عديدة وأخذت انطباعا شديدا عن التزامه بهذا السلام. سنواصل المضي قدما على هذا الطريق المشترك".

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تعازيه للشعب المصري وللرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا: "أود أن أتقدم بالتعازي إلى الرئيس السيسي وإلى أسرة مبارك وإلى الشعب المصري"، على حد تعبيره.

وكان قد أعلن التليفزيون الرسمي المصري، الثلاثاء، وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عامًا، في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان يجري عملية جراحية