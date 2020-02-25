دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت السعودية، إجراء تعديلات وزارية واسعة وتغيير أسماء بعض الهيئات لتصبح وزارات، تنفيذا لأوامر ملكية أُصدرت الثلاثاء.

وشملت التعديلات تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة رياضة والإبقاء على الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزيرا للرياضة في المملكة.

وغيرت المملكة اسم الهيئة العامة للاستثمار وحولتها إلى "وزارة الاستثمار" وإعفاء المحافظ السابق للهيئة إبراهيم العمر وتعيين وزير الطاقة السابق، خالد الفالح، خلفا له.

ونصت الأوامر الملكية السعودية على تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة للسياحة وتعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للسياحة.

وشهدت التعديلات إعفاء وزير الإعلام تركي الشبانة من منصبه وتكليف ماجد بن عبدالله القصبي بالقيام بعمل وزير الإعلام إلى جانب الإبقاء عليه وزيرا للتجارة.

وبموجب الأوامر الملكية، ضُمت وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية البشرية، على أن يُعدل اسم الوزارة إلى "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"، وقد أعفي سليمان بن عبدالله الحمدان من منصبه كوزير للحدمة المدنية.

وشملت التعديلات أيضا تكليف ماجد بن عبدالله الحقيل، بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية إلى جانب علمه الحالي كوزير للإسكان.