الرحيل الأخير في فبراير.. كل ما قد تحتاج معرفته عن مسيرة حسني مبارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نعت الإمارات الرئيس المصري السابق حسني مبارك، والذي وافته المنية الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما وأعلنت تنكيس الأعلام لمدة يوم واحد.

ونعت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات مبارك وأعلنت تنكيس الأعلام ليوم واحد بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية داخل الدولة إلى جانب السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكان قد نشر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، في وقت سابق الثلاثاء، نعى فيها الرئيس المصري السابق.

وقال قرقاش في تغريدته: "فقد العالم العربي اليوم رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة. الرئيس حسني مبارك رحمه الله تميز بالحكمة والشجاعة. ودوره في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ. عزاؤنا لأسرة الرئيس الراحل وللشعب المصري الشقيق"، على حد تعبيره.

وكان قد أعلن التليفزيون الرسمي المصري، الثلاثاء، وفاة مبارك، عن عمر يناهز 92 عامًا، في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان يجري عملية جراحية.