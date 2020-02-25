الرحيل الأخير في فبراير.. كل ما قد تحتاج معرفته عن مسيرة حسني مبارك

بعد وفاته.. تسلسل زمني لأبرز المحطات في حياة حسني مبارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نعى الناشط المصري، وائل غنيم، السابق حسني مبارك، الثلاثاء، واصفا إياه بـ"المحب والمخلص لمصر"، ومشيرا إلى أنه تحمل الكثير في نهاية عمره.

وقال غنيم عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "رحمة الله على الرئيس حسني مبارك. كل نفس بما كسبت رهينة وكلنا رايحين لربنا اللي أحسن من البشر كلهم. ربنا يصبر أهله ومحبيه ويبارك في عمر أحفاده".

وتابع الناشط المصري قائلا: "كان محبا ومخلصا لمصر. تحمل مسؤولية ضخمة تجاه الشعب المصري فأصاب كثيرا وأخطأ كثيرا وصبر على كثير من الأذى في نهاية عمره. وسيحكم التاريخ".

وكان غنيم أحد أبرز الوجوه التي ساهمت بإشعال "ثورة 25 يناير" والتي أطاحت بحكم مبارك في مصر عام 2011.

وأنشأ الناشط المصري صفحة "كلنا خالد سعيد" على فيسبوك عام 2010 وكان الهدف منها المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الشاب المصري خالد سعيد.

وكان غنيم من أول المطالبين بالنزول إلى الشارع في 25 يناير/كانون ثاني من عام 2011 للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية وإلغاء قانون الطوارئ لتؤدي هذه الثورة لاحقا لإسقاط حكم مبارك في مصر.

يذكر أن التلفزيون الرسمي كان قد أعلن وفاة مبارك عن عمر يناهز 91 عاما في إحدى مستشفيات القاهرة، في وقت سابق الثلاثاء.