فيروس كورونا.. الإمارات تقرر تعليق التنقل بين دول الخليج ببطاقة الهوية

فيروس كورونا في ايران يسبب حالة من عدم اليقين والخوف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت الإمارات تعليق تنقل مواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام بطاقة الهوية، وذلك خلافا لما يتم العمل به، ضمن سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام.

وسيدخل القرار الجديد حيز التنفيذ، اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة 28 فبراير شباط الجاري.

وبموجب تلك الإجراءات، فسيصبح استخدام وثيقة السفر، إلزاميًا، لبيان ورصد حركة تنقل الأفراد من وإلى الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا على المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، بحسب وام.

وسيتم استثناء مواطني الإمارات المتواجدين في الخارج، والذين غادروا ببطاقة الهوية وكذلك مواطني مجلس التعاون المتواجدين داخل الإمارات قبل صدور هذا القرار.

كانت المملكة العربية السعودية، قررت، في وقت سابق الخميس، تعليق الدخول إلى المملكة لغرض أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف "مؤقتا"، إضافة لتعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية القادمين من دول يشكل فيروس كورونا خطرًا فيها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، الخميس، إنها اتخذت هذه الإجراءات الوقائية الاستباقية لمنع وصول الفيروس إلى المملكة وانتشاره.

وشملت الإجراءات تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مع استثناء السعوديين الموجودين في الخارج حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية.

وأكدت المملكة أن "الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة"، وجددت دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، قبل أيام، إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، لإيراني يبلغ من العمر 70 عاما وزوجته البالغة من العمر 64 عاما، ليصل عدد الحالات المسجلة المصابة بفيروس كورونا إلى 13 حالة إصابة، أعلن شفاء 3 حالات منهم خلال الأسابيع الماضية.