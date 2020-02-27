ناشطة حقوقية إيرانية لـCNN: لا تنتظر من أحد منحك حقوقك

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت شابراك شجري زاده، الناشطة الإيرانية بمجال حقوق الإنسان، إنها لا تشعر بالسعادة في الوقت الذي لا يزال فيه أصدقاؤها ونشطاء آخرون بحقوق المرأة سجناء في إيران.

جاء ذلك في مقابلة لشجري زاده التي فازت بجائزة المرأة العالمية في قمة جنيف 2020، مع CNN الأسبوع الماضي، حيث قالت: "أنا لست إنسانة سعيدة وأشعر بالذنب طوال الوقت"، معبرة عن مخاوفها بأن نشطاء حقوق الإنسان في إيران "ليس لديهم أمل".

وأضافت: "أنا لست بطلة، لم أكن أمثل أحدا، أنا كنت أمثل نفسي وكنت أقوم بذلك لنفسي"، واصفة نفسها بـ"امرأة عادية" لم تقرر مسبقا أنها تريد أن تصبح ناشطة بحقوق المرأة.

شجري واده البالغة من العمر 44 عاما فرت من إيران قبل عامين بعد اعتقالها 3 مرات وسجنت مرتين للتعبير عن اعتراضها على قوانين الحجاب الإجباري في إيران، لافتة إلى أنه وجه لها رسميا تهمة تشجيع الدعارة والدعاية ضد الحكومة وأعمال ضد الأمن القومي وأدينت فيها لاحقا.