ضاحي خلفان يغرد عن منام رأى فيه سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إنه رأى سلطان عُمان، هيثم بن طارق، خليفة السلطان قابوس بن سعيد في المنام، وذلك في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر.

وقال خلفان في تغريدته: "رأيت في منامي أنني في ضيافة سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق وكنت أمشي برفقته في يوم حافل بالسلطنة وقد اظهر لي اهتماما ورعاية اشعرتني بالرضا.. ثم بعد ذلك رأيت أنني اتوجه الى حفل يقيمه ابناء الامارات في السلطنة وانا رافع راية الامارات كي اشارك في الاحتفال.. اللهم اجعله خيرا".

ويذكر أن السلطان هيثم بن طارق أصدر مرسومًا سلطانيًا، يقضي بتعديل علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، حيث تم التخلي عن الجُمل الأخيرة من النشيد الوطني الُعُماني، التي تحتوي اسم السلطان السابق قابوس بن سعيد، الذي توفي عن عمر يناهز 79 عامًا في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لوكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ويقول نص العبارات المحذوفة من النشيد العُماني: "أبشري قابوس جاء، فلتباركه السماء، واسعدي ولتقيه بالدعاء"، فيما أضيفت عبارات جديدة إلى النشيد، وهي: "فارتقي هام السماء، واملئي الكون الضياء، واسْعَدي وانعمي بالرخاء".