بين السعودية وتركيا.. من يمتلك قوة جوية أكبر في المنطقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال ماجد القصبي، وزير الإعلام السعودي بأول يوم عمل له مخاطبا قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات التابعة لها، إن "الأداء غير مرض تمامًا، وأنه لا يواكب تطلعات المواطن ونهضة الوطن ومكتسباته".

ونقلت وزارة الإعلام في بيان على لسان القصبي نشرته، الجمعة، قوله: "نمتلك مقومات وطنية هي محل فخر واعتزاز على كافة الأصعدة إقليميًا ودوليًا، ولابد لهذه المكتسبات من آلة إعلامية قوية وإبداعية ترضي طموحات وتطلعات المواطنين، والعمل سيكون حثيثًا بإذن الله خلال الفترة القادمة لتحقيق ذلك".

وذكرj وزارة الإعلام السعودية أن القصبي عقد "اجتماعين مع قيادات وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات التابعة لها، استغرق الأول ساعتين، واستغرق الثاني ست ساعات".

وبينت الوزارة أن القصبي "استمع إلى مهام وأعمال قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع ووكالة الأنباء السعودية".