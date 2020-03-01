دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير عن وفاة رضيع على مدرجات ملعب خلال مباراة لكرة القدم في مدين الأحساء بالمملكة العربية السعودية، السبت، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الرياضة أصدرت بيانا نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أوضحت فيه حقيقة ما حصل، قائلة: "مع نهاية الشوط الأول من مباراة الفتح والوحدة، التي أقيمت السبت 29 فبراير 2020 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، تلقت إدارة الملعب بلاغًا عن حالة إسعافية طارئة في مدرجات الملعب".

وتابعت قائلة: "على الفور اتجه الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر السعودي والذي كان قريبًا من المدرج إلى موقع الحالة، وكانت لطفل يبلغ من العمر شهرًا ونصف، أحضرته أسرته المكونة من الأب والأم و6 أطفال، وقد كان الطفل حينها فاقداً للوعي وسرعان ما فارق الحياة، حيث اتضح أنه كان يعاني من صعوبات في التنفس منذ ولادته".

وأردفت الوزارة في بيانها: "وزارة الرياضة إذ توضح ذلك ببالغ الأسى، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطفل، سائلين الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل مكروه".