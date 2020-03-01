دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – منح أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سفير تركيا لدى الدوحة، فكرت أوزر، الأحد، وسام "الوجبة"، تقديرا لجهوده بعد نهاية خدمته في البلاد.

والتقى الشيخ تميم بن حمد، أوزر، بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد وتمنى له التوفيق في المهام التي ستوكل إليه مستقبلا، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وقال السفير التركي في هذه المناسبة: "الدوحة كانت صديقة بلادي وقت الضيق ونشكرها على وقوفها منذ اليوم الأول بجانب الحق والحقيقة"، وفقا للأناضول.

وأشار أوزر إلى أن العلاقات بين أنقرة والدوحة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الـ3 الماضية، إذ عقد الجانبان 5 اجتماعات للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، قد أبرم خلالها الطرفان 50 اتفاقية، وفقا للوكالة التركية.

ويمنح وسام "الوجبة" للسفراء الأجانب في قطر الذين ساهموا بالقيام بخدمات نافعة لقطر وللإنسانية، وفقا للموقع الرسمي للديوان الأميري القطري.

ويصنع الوسام من الذهب الأبيض والأصفر ويُرصع بـ184 حجرا من الألماس والياقوت تشكل لوني علم قطر (العنابي والأبيض)، وفقا للديوان.