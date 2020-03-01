إليكم ترتيب الدول المطلة على الخليج من حيث عدد القطع البحرية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشف الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صورا لـ"أول سفينة حربية قطرية" عرضتها إيطاليا في حوض السفن بعد الانتهاء من بنائها.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ خليفة على صفحته بتويتر، حيث قال: "إيطاليا تعرض أول سفينة حربية قطرية في حوض السفن بعد انتهاء اعمال بناء سفينة الكورفت (الزبارة)"، ناشرا صورا أخرى للسفينة في تغريدة منفصلة قائلا بتعليق: "الله يعطيكم خيرها ويكفيكم شرها".

ووفقا لموقع غلوبال فاير باور فإن السفن الحربية الحديثة من طراز "كورفيت" تعتبر أصغر حجما من الفرقاطة وأكبر من القطع البحرية التي تستخدم في دوريات خفر السواحل، وتتميز بتقديمها دعما متنوعا فيما يتعلق بقوة الأسلحة والقدرة على إجراء عمليات بأعماق البحار.

أما بالنسبة لترتيب قدرات قطر بعدد القطع البحرية بين الدول المطلة على الخليج، فإن القائمة تأتي كما يلي وفقا لموقع غلوبال فاير باور المتخصص في رصد القدرات العسكرية حول العالم:

1- إيران:

تتصدر القائمة بعدد قطع بحرية متنوعة بلغ 398 قطعة، منها 6 فرقاطات و3 طرادات بالإضافة إلى 34 غواصة، في تفوق واضح في هذا الجانب على جميع الدول الخليجية، كما تمتلك طهران 88 سفينة دورية وأيضاً 3 سفن متخصصة بالألغام وتحتل أيضاً المرتبة الرابعة عالمياً في ترتيب جيوش العالم من حيث عدد القطع البحرية.

2- قطر

تأتي قطر بـ80 قطعة بحرية، معظمها سفن دورية، كما تحتل المرتبة 31 عالمياً.

3- الإمارات العربية المتحدة:

بنحو 75 قطعة بحرية متنوعة، منها 35 سفينة دورية و9 طرادات، بالإضافة الى سفينتي ألغام وهي تحتل المرتبة 33 عالمياً.

4- العراق:

تأتي العراق بامتلاكها 60 قطعة بحرية منها 25 سفينة دورية وهي تحتل المرتبة 44 عالمياً.

5- السعودية:

المملكة العربية السعودية تملك بنحو 55 قطعة بحرية متنوعة منها 7 فرقاطات و4 طرادات بالإضافة الى 9 سفن دورية و3 سفن متخصصة بالألغام ويأتي تصنيفها عالمياً في المرتبة الـ50.

6- البحرين:

39 قطعة بحرية منها فرقاطة واحدة و38 سفينة دورية، وهي تحتل المرتبة 61 عالمياً.

7- الكويت:

بفارق بسيط عن البحرين تمتلك الكويت 38 قطعة بحرية، وتحتل المرتبة السابعة في هذه القائمة والمرتبة 63 عالمياً.

8- عُمان:

يأتي تصنيفها في المرتبة الثامنة في القائمة بنحو 16 قطعة بحرية، كما تحتل المرتبة 88 في ترتيب جيوش العالم من حيث القوة البحرية.