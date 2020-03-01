قطر تفرض قيودا على القادمين من مصر.. والقاهرة تنفي انتشار كورونا

وزير خارجية قطر: كورونا لن يؤثر على أسواقنا على المدى الطويل

معدل الوفاة من فيروس كورونا في إيران أعلى بكثير من المتوسط العالمي..لماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت قطر ، الأحد، فرض قيود "مؤقتة" على المسافرين القادمين من مصر عبر دول أخرى، وذلك في إطار التدابير التي تتبعها لمنع تفشي فيروس كورونا على أراضيها.

وقررت قطر فرض تلك القيود بسبب انتشار الفيروس على نطاق عالمي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي "في إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وكانت قد أعلنت مصر، في 14 فبراير/شباط الماضي، عن تسجيل حالة وحيدة مصابة بالفيروس، قبل أن تؤكد وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إن الحالة لا تعد "مصابة" بالفيروس بل كانت في فترة الحضانة.

ونفت رئاسة الوزراء المصرية انتشار فيروس كورونا بين طلاب الجامعات، وذلك في بيان أصدرته الأحد، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

بالمقابل، أعلنت قطر عن إصابتين جديدتين بكورونا، الأحد، لشخصين أُجليا من إيران الخميس، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المصابة في البلاد 3.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة والدوحة مقطوعة منذ بداية الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران من عام 2017، ولا تسيير لرحلات مباشرة بين البلدين.