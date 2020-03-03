رئيس وزراء الأردن لـCNN: معاهدة السلام مع إسرائيل قد تدخل في مرحلة "جمود عميق"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت الأحزاب اليمينية في إسرائيل فوزها بالانتخابات، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أن التحالف، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمؤلف من حزب الليكود وأحزاب يمينية متشددة ودينية، ضمن حتى الآن 60 مقعدًا في البرلمان من إجمالي 120.

وقال بيان صادر عن حزب الليكود إن نتنياهو تحدث مساء الإثنين مع جميع قادة الأحزاب، فيما وصفه البيان بـ"الكتلة الوطنية"، وإنهم "وافقوا على تشكيل حكومة وطنية قوية لإسرائيل قريبًا".

وليس واضحا في هذه المرحلة من أين سيتولى نتنياهو بالمقاعد، كونه سيحتاج إلى الحصول على الأغلبية في البرلمان.

وبالعودة إلى انتخابات أبريل/ نيسان الماضي، حصلت الكتلة نفسها من الأحزاب على 60 مقعدًا في الكنيست، لكنها ظلت غير قادرة على تشكيل حكومة.

من جانبه، كتب نتنياهو عبر حسابه في تويتر بكلمة "شكر".

وبعد ذلك ببضع دقائق، نشر صورة لنفسه، إلى جانب زوجته سارة وابنيه يائير وأفنير، وأكثر من 10 من أعضاء فريق حملته الانتخابية، مصحوبة بعبارة: "نصر عظيم لإسرائيل".