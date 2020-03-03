إسرائيلي يزور قطر: أشعر بالأمان في الدوحة مع أولاد عمنا المسلمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، صورة لشخص قالت إنه يهودي إسرائيلي خلال زيارته إلى قطر، مبرزة تصريحاته حول شعوره عندما كان في العاصمة، الدوحة.

وتداولت صفحة الخارجية الإسرائيلية عبر موقع تويتر (إسرائيل بالعربية) الصورة وعلقت عليها قائلة: " إسرائيلي يهودي زار الدوحة عاصمة قطر مؤخرًا يقول: "عندما أتجول في قطر وأمضي بعض الوقت مع السكان المحليين، فإن ذلك يمنحني شعورًا جيدًا وآمنًا مع اولاد عمنا المسلمين".

ولا ترتبط قطر بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتقدم الدعم لقطاع غزة وسكانه عبر مشاريع عدة، وتدين الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وشكر القيادي في حركة حماس، خليل حية، قطر على تقديم دعم مادي لإنشاء مشاريع في غزة، في 23 شباط/فبراير الماضي، وتعتبر إسرائيل حركة حماس "منظمة إرهابية".

وكان قد التقى أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بالرئيس الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز عام 2007 في العاصمة القطرية، الدوحة.