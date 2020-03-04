دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –قررت مصر تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" مع قطر، الأربعاء، بعد أن أصدرت الثانية قرارا أكدت فيه فرض قيود على المصريين القادمين إلى البلاد عبر نقاط وسيطة، لتمنع القاهرة دخول القطريين إلى أراضيها ابتداء من الجمعة.

وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية، نادر سعد، في جلسة مجلس الوزراء، إن مصر قررت تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" مع الدوحة، وذلك بعد أن قررت الأخيرة "فرض حظر" على المسافرين من حاملي الجنسية المصرية والقدامين من مصر عبر نقاط وسيطة.

وأوضح سعد الإجراءات التي قررت بلاده اتخاذها إذ أكد أن القاهرة قررت حظر دخول المواطنين القطريين إلى أراضيها والقادمين عبر نقاط وسيطة وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر.

وأشار المتحدث باسم الحكومة المصرية إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ الجمعة ويستمر حتى إشعار آخر، ولفت إلى أنه يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها القاهرة لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت الدوحة، الأحد، عن فرض قيود "مؤقتة" على المسافرين القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة، في ضوء انتشار فيروس كورونا حول العالم، وذلك في إطار إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي المرض.

يذكر أن مصر سجلت حالتين مصابتين بالفيروس على أراضيها، في حين أعلنت قطر عن تسجيل 7 حالات مصابة حتى 4 مارس/أذار من عام 2020.