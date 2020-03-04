دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية، بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله إنه في الثانية عشرة صباحًا رصدت وسائط الدفاعات الجوية حركة طيران حربي إسرائيلي قادم من شمال فلسطين المحتلة في اتجاه مدينة صيدا اللبنانية.

وذكر المصدر العسكري أن طائرات إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ في اتجاه المنطقة الوسطى والجنوبية لسوريا من فوق الأجواء اللبنانية وهضبة الجولان المحتلة.

وأضاف المصدر العسكري السوري أنه "على الفور تم التعامل مع الصواريخ المعادية، والتصدي لها بنجاح ومهنية حالت دون وصول أي منها إلى مواقعنا المستهدفة".