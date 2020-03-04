فقدان 10 بحارة من مدمرة أمريكية بعد تصادم مع ناقلة نفط قرب سنغافورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الأربعاء، عن إحباط محاولة وصفها بـ"الإرهابية" لاستهداف ناقلة نفط في بحر العرب الثلاثاء، عبر زوارق يتم التحكم بها عن بعد.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن الهجوم وقع الثلاثاء أثناء إبحار الناقلة باتجاه خليج عدن، حيث هاجمها 4 زوارق وحاول أحدها (غير مأهول) تفجيرها.

وأشار المالكي إلى أن " التهديد البحري لأمن الطاقة العالمي وتهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية أصبح تهديداً استراتيجياً للأمن العالمي مع اتساع تهديد التنظيمات الإرهابية للمضائق البحرية من جنوب البحر الأحمر لمضيق باب المندب وخليج عدن امتداداً لبحر العرب ومضيق هرمز"، على حد تعبيره.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) صورا للقارب الذي كان يحاول استهداف الناقلة بينما كان يقترب منها.

وشهد عام 2019 استهداف ناقلات نفط في المياه الإقليمية التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي وقرب اليمن، إذ تعرضت سفن كانت بالقرب من ميناء الفجيرة في الإمارات لاعتداء وُصف بـ"التخريبي" في مايو/أيار من ذلك العام، كما استُهدفت ناقلتا نفط في خليج عُمان في يوليو/تموز الماضي، بالإضافة إلى عدة حوادث أخرى لاستهداف الناقلات.

وكانت قد طرح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة قالت إنها "محفوفة بالمخاطر" لحماية ناقلات النفط في المنطقة.