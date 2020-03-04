الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله يغلق حسابه بتويتر فجأة ويثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاجأ الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله جمهوره بإغلاق حسابه في شبكة تويتر، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، أرجع نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي السبب في ذلك إلى أنه جاء بعد "مشادات كلامية" مع بعض متابعيه.

ويتابع حساب عبدالمجيد عبدالله عبر تويتر قرابة 3 ملايين شخص، منذ تدشينه في ديسمبر كانون الأول 2011.

ووفقا لمغردين جاءت بداية الجدل حول الفنان السعودي، بعد مشادة كلامية بينه وأحد متابعيه العراقيين، يوم الثلاثاء، عندما كتب له الأخير: "يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية"، ومع دفع عبدالمجيد عبدالله للرد "وأنت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها. المقارنة فنظرك فقط. أغنيتنا من أجمل لأجمل".

ومضى عبدالله قائلا: "إنك توصل لمستوى يسمعوك فيه البنات ويعطوك الشهادة إنك تعبر عن ما بداخلهم هذا طموح كثير".

ورُغم اعتذار الفنان السعودي عن كلامه "الجارح" للبعض، على حد قوله، بسبب عبارات له وصفها البعض بأنها "غير لائقة"، إلا أن حدة الجدل لم تتوقف.

ومن جانبه، علق رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، مُخاطبًا الفنان: "يا حبيبي يابوعبدالله لا تهتم وأنا أخوك بالأسماء المستعارة ومن وراى الشبك ... للأسف في ناس ما تخجل.. القافلة تسير".

وعبر تويتر نشط هاشتاغ يحمل اسم عبدالمجيد عبدالله، وأعرب سعوديون عن استيائهم من تعرضه لما اعتبروه تنمرًا... وهكذا جاء التفاعل: