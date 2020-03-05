دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت السلطات السعودية، الخميس، إغلاق الحرمين الشريفين (المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة)، في غير أوقات الصلاة، بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءات الصحية الاحترازية، بعد انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة، أن الحرمين الشريفين، يشهدان أعمال تنظيف وتعقيم مكثفة، في غير أوقات الصلاة، كما سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنين عائدين من إيران عبر الكويت، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في المملكة إلى 4 حالات.



ويشمل قرار تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين، جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به، على حد وصف واس، كما تشمل الإجراءات عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم.

وفقًا للإجراءات الاحترازية، فإنه سيتم إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صورًا ومقاطع فيديو لعملية تعقيم الحرم المكي بعد إخلائه من المصلين، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وبدأت السلطات السعودية إجراءات تعقيم الحرم المكي، بعد إخلائه من المصلين، في خطوة غير مسبوقة، في إطار الإجراءات الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما قررت تعليق السماح بإجراء العمرة، بشكل مؤقت، تحسبًا لانتشار المرض.