المتحدث باسم أردوغان: سنرد على أي هجوم في إدلب.. ونأمل في التوصل لاتفاق مع روسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لعراك خلال جلسة داخل البرلمان التركي، قالوا إن سببه سياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأثار مقطع الفيديو العديد من التكهنات والتساؤلات حول وحدة الصف خلف السياسات التي ينتهجها الرئيس التركي في عدد من الملفات يتقدمها ملف العمليات التي يخوضها الجيش التركي في إدلب بسوريا.

على الصعيد الآخر تداولت وسائل إعلام تركية محلية مقطع الفيديو مشيرة إلى أن السبب هو قيام أحد أعضاء البرلمان التركي بتوجيه اتهامات وإساءات للرئيس التركي الأمر الذي دفع بأعضاء آخرين للرد والاعتراض قبل أن يحتدم الجدل ويتطور لعراك.

فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، من جهته تطرق للموضوع في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، لفت فيها إلى أنه "سيتم استجواب مُشرع الذي أدلى بكلام لا يليق أبدا"، لافتا إلى أن كلام المشرع "وتحت مظلة برلماننا الأعلى، الذي يتجلى بإرادة أمتنا العزيزة، يستهدف الرئيس المنتخب لبلدنا بازدراء وعدم أخلاقية.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على صفحاتهم بتويتر: