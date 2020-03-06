فيديو تصرف أردوغان خلال حديث بين وزيري خارجية تركيا وروسيا تثير تفاعلا

ما هو السر في قوة فلاديمير بوتين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر قيام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمصافحة وزير خارجيته، مولود جاويش أوغلو المرافق له في الزيارة إلى روسيا خلال محاورته وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول مد أردوغان ليده لبعض الوقت لمصافحة جاويش أوغلو قبل أن ينتبه الأخير الذي كان منهمكا بالحديث مع لافروف، الأمير الذي أثار تساؤلات مغردين حول سبب مصافحة أردوغان لوزير خارجيته الذي يرافقه في هذه الزيارة عوضا عن مصافحة لافروف.

وفي سياق الزيارة ذاتها، ألقى نشطاء الضوء على تمثال فوق الوفد التركي الذي كان يقف جانبا خلال لقاء أردوغان وبوتين في الكرملين قائلين إنه يعود لـ"كاترين الثانية" التي تعتبر إحدى أشهر أباطرة الروس والتي ألحق العديد من الهزائم بالدولة العثماني، وهو ما لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل.

ويذكر أن أردوغان أعلن في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو، الخميس، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، وذلك بعد مباحثات بين زعيمي البلدين، وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ، اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة، بالتوقيت المحلي في شمال غرب سوريا.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على صفحاتهم حول الموضوع: