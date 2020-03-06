وفيات فيروس كورونا في إيران ترتفع إلى 124 حالة.. و4747 إصابة

من الصين إلى إيران وإيطاليا.. فيروس كورونا يضع العالم في حالة تأهب

معدل الوفاة من فيروس كورونا في إيران أعلى بكثير من المتوسط العالمي..لماذا؟

شاهد.. أعراض فيروس كورونا تظهر على نائب وزير الصحة الإيراني خلال كلمة له

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، ارتفاع أعداد الوفيات في البلاد نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 124 حالة وفاة، فيما ارتفعت أعداد المصابين لتصل إلى 4747 حالة إصابة مؤكدة حاليًا.

وعلى مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 1234 حالة جديدة في البلاد، والتي انتشر المرض في جميع محافظاتها البالغ عددها 31 محافظة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور: "لسوء الحظ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، توفي 17 مريضاً وارتفع عدد القتلى إلى 124".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت البدء في "خطة تعبئة" لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث تعد إيران واحدة من أكثر الدول المسجلة لأعداد الوفيات والإصابات بالمرض بعد الصين وإيطاليا.

وبموجب الخطة، سيتعين على بعض الأشخاص المصابين البقاء تحت الحجر الصحي في منازلهم، لكنهم سيتلقون الأدوية والمشورة الطبية، فيما سيبقى المصابون الذين يعانون من أوضاع صحية أكثر خطورة في المستشفيات.

وسيتم تطهير الأماكن العامة، كما سيتم التحكم في الدخول إلى البلدات والمدن المصابة لتشخيص حالات الحجر الصحي.

وأوضح وزير الصحة الإيراني، أن عدد المختبرات الطبية الخاصة بالكشف على فيروس كورونا بلغ 22 مختبرًا، فيما سيصل إلى نحو 40 مختبرًا في نهاية الأسبوع المقبل.

وأغلقت إيران المدارس والجامعات وغيرها من المراكز التعليمية مؤقتًا، كما ألغت جميع الأحداث العامة، مثل الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية، للمساعدة في الحد من انتشار المرض.

وسجلت دول السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت والعراق ولبنان، إصابات بفيروس كورونا لأشخاص كانوا في إيران، مما دفع تلك الدول إلى تعليق الانتقال بينها وبين إيران، في إطار محاولات الحد من انتشار المرض.