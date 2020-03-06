تعرّف على أول محجبة في الكنيست الإسرائيلي

رئيس وزراء الأردن لـCNN: معاهدة السلام مع إسرائيل قد تدخل في مرحلة "جمود عميق"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر تُعرّف فيها بأول امرأة محجبة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.

وقالت إسرائيل بالعربية في تغريدتها: "للمرة الاولى تدخل البرلمان الإسرائيلي في القائمة العربية امرأة محجبة ايمان خطيب-ياسين (55) ام لأربعة اطفال حصلت على ماجستير في العمل الاجتماعي".

ونقلت إسرائيل بالعربية في التغريدة ذاتها على لسان ايمان قولها: "سيكون هذا تحدٍ كبير وانا مستعدة له. حصلت على دعم من المجتمع العربي وانا مؤمنة بقدرتي على التغيير".

ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن النصر "ضد كل الصعاب" في الانتخابات العامة في البلاد، الثلاثاء، بينما رفض زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس، الاعتراف بالهزيمة أمامه في الانتخابات التي شهدتها البلاد.

من جانبه، رفض زعيم حزب أزرق أبيض الاعتراف بهزيمته أمام نتنياهو، حيث تشير التوقعات المستندة إلى استطلاعات الرأي والأصوات التي تم فرزها إلى أنه لن يكون لأي من الرجلين القدرة على تشكيل حكومة جديدة بشكل مُنفرد.