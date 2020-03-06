العاهل السعودي يأمر بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، أمرا ملكيا يقضي بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد بن مزيد التويجري من منصبه.

وأمر العاهل السعودي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن يتولى محمد بن عبدالله الجدعان القيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية، في حين يعين التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وجاء نص الأمر الملكي: "نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. ملك المملكة العربية السعودية.. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.. أمرنا بما هو آت، أولاً: يُعفى معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه.. ثانياً: يُكلف معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية.. ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

ويذكر أن التويجري عيّن وزيرا للاقتصاد والتخطيط بأمر ملكي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2017 بعد إعفاء المهندس عادل بن محمد فقيه، ضمن سلسلة أوامر ملكية منها إعفاء الأمير متعب بن عبدالله من منصب وزير الحرس الوطني، وتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتعامل مع قضايا الفساد.