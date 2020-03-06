أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قتل أحد رجال الشرطة التونسية وأصيب 4 آخرين، بالإضافة إلى مدني واحد، الجمعة، بعد أن فجر "إرهابيان" نفسيهما بالقرب من دورية أمنية في محيط السفارة الأمريكية في تونس.

وأضاف البيان أن جميع وحدات الأمن في المنطقة في حالة تأهب قصوى.

وكانت وزارة الداخلية التونسية، أعلنت أن شخصين وصفتهما بـ"الإرهابيين" نفذا هجوماً انتحارياً مستهدفين قوات الأمن القريبة من مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس وقد قتلا خلال العملية، بالإضافة إلى مقتل شرطي فيما جرح 5 آخرون.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، "تُعلم وزارة الدّاخلية عن قيام نفريْن يوم الجمعة 6 آذار/مارس 2020 على السّاعة 11,00 صباحا (10,00 تغ) صباحا باستهداف دوريّة أمنيّة مركّزة بمنطقة البحيرة 2 بالشّارع المقابل للسّفارة الأمريكية وذلك بتفجير نفسيهما".

وقالت الداخلية إن "الملازم أوّل توفيق محمّد الميساوي استشهد" في العملية التي قتل فيها المنفذين اللذين فجرا نفسيهما.

وغردت السفارة الأمريكية في تونس في حسابها على تويتر، الجمعة، "فرق الطوارئ بصدد الاستجابة للانفجار الذي وقع منذ قليل بالقرب من السفارة الأمريكية يرجى عدم التواجد بالمنطقة ومراقبة وسائل الإعلام واتباع التعليمات الأمنية".