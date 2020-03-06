تونس: إرهابيان فجرا نفسيهما بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة

تونس (CNN)—فجر شخصان نفسيهما، الجمعة، قرب السفارة الأمريكية الواقعة في حي البحيرة بالعاصمة التونسية، تونس، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، دون تقديم تفاصيل إضافية.

من جهتها ذكرت قناة نسمة التونسية أن "عنصرا إرهابيا أقدم، في حدود الساعة 11:20 من صباح اليوم الجمعة 6 مارس 2020، على تفجير نفسه، قرب دورية أمنية بمحيط محيط السفارة الأمريكية بالبحيرة 2".

وأضاف تقرير نسمة أن "العنصر الإرهابي كان على متن دراجة نارية. وهرعت عدة وحدات أمنية إلى مكان الانفجار وطوّقته".

ونشرت السفارة الأمريكية بتونس، تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها إن "طواقم الطوارئ تتعامل مع انفجار وقع قرب السفارة الأمريكية في تونس، الرجاء تفادي المنطقة ومراقبة الإعلام المحلي للتحديثات".

(يتبع)