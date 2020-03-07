مصر للطيران تعلن قرارا جديدا بشأن الرحلات إلى الكويت في ظل كورونا

الشرق الأوسط
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مصر للطيران تعلن قرارا جديدا بشأن الرحلات إلى الكويت في ظل كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة مصر للطيران، السبت، تعليق الرحلات مع الكويت، بعد قرار الأخيرة تعليق الرحلات مع دول عدة من بينها مصر.

وقالت مصر للطيران عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "بالإشارة للقرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع".

وأضافت الشركة في بيانها قائلة: "تعتذر الشركة الوطنية مصرللطيران عن إلغاء رحلاتها اليومية الى الكويت وذلك اعتبارا من اليوم ٧ مارس 2020 ولحين إشعار آخر".

وكان قد قرر مجلس الوزراء الكويتي، مساء الجمعة، وقف حركة الطيران مع 7 دول لمدة أسبوع، وذلك بشكل احترازي لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وشمل قرار قرار تعليق الرحلات كل من لبنان ومصر وسوريا والهند والفلبين وسريلانكا وبنغلاديش.

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