دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام شخص بوضع صورة عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن، على ورقة من فئة 500 ريال سعودي.

محافظة جدة نشرت تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "ضبطت الجهات الأمنية بجدة مقيما من الجنسية اليمنية ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي واضعا صورة عبدالملك الحوثي على عملة من فئة 500 ريال سعودي.. تمت احالته لجهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه".

وأثارت مقطع الفيديو المتداول انتقادات عديدة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال صاحب حساب المستشار سعد شيبان في تعليق على الفيديو: "مقيم يمني من ضمن الـ١٢مليون أجنبي الذين يساهمون بتنمية اقتصاد البلد يضع صورة المجوسي عبدالملك الحوثي على فئة 500 ريال وكانه يتحدى الدولة وانظمتها جنودنا يستشهدون بالحد الجنوبي وهؤلاء الزيود ينعمون بالرخاء والتجارة عندنا وفوق هذا خيانة واستهتار بنا".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول هذا الفيديو: