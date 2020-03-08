دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدى سفيرا المملكة العربية السعودية لدى كل من أوكرانيا والأوروغواي الشرقية، الأحد، القسم أمام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، التي ذكرت أن كلا من "السفير المعين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، والسفير المعين لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية إياد بن غازي حكيم، اديا القسم قائلين: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص)".

وأضاف تقرير الوكالة السعودية أن السفيرين وبعد أداء القسم "تشرفا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته ـ أيده الله ـ".

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، مقطع فيديو يظهر أداء السفيرين الجديدين للقسم أمام العاهل السعودي.