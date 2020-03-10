جدل في تونس بعد تعليق "اعتناق الإسلام" للحد من انتشار فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار قرار ديوان الإفتاء في تونس بـ"تعليق إجراءات اعتناق الإسلام" في البلاد، في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، موجة كبيرة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب البيان المنشور في صفحة ديوان الإفتاء على فيس بوك، الاثنين، فإن هذا القرار جاء "في نطاق الاحتياطات المتبعة للتوقي من فيروس كورونا المستجد"، وأضاف البيان "وقع التعليق الوقتي لإجراءات اعتناق الإسلام أو التثبيت عليه، إلى موعد لاحق".

القرار قوبل بردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وخارجها.

وسجلت تونس 5 إصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما لم تسجل أي وفيات حتى الآن، وأعلنت الحكومة التونسية، مساء الاثنين، تعليق جميع الرحلات البحرية المقبلة من إيطاليا وجميع الرحلات الجوية، باستثناء المقبلة من روما تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.