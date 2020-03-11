دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت وزارة الخارجية المصرية فيديو منسوب للمتحدث الرسمي باسمها بأنه "هزلي غير حقيقي"، مُعتبرة أن السخرية مما يجري في ملف سد النهضة الإثيوبي "لا تؤدي سوى إلى تشويه الحقائق".

تصريحات الخارجية المصرية جاءت في بيان، الثلاثاء، في معرض ردها على فيديو يتضمن مداخلة هاتفية منسوبة للمتحدث باسمها أحمد حافظ مع أحد البرامج التليفزيونية.

ودعت الخارجية المصرية، في ردها على "الفيديو الهزلي غير الحقيقي"، كافة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة قبل تداوُل مثل تلك المقاطع غير الحقيقية على الإطلاق، والتي لا تؤدي سوى إلى تشويه الحقائق، حسب البيان.

بيان صحفي —— تعليقاً على الفيديو الهزلي غير الحقيقي الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، والمُتضمِّن مداخلة... Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Tuesday, March 10, 2020

وكان حساب في تويتر، يُعرف نفسه بأنه ساخر واسمه "خمسة بالمصري"، قد نشر فيديو تضمن مقطع صوتي منسوب لمتحدث الخارجية، باعتباره مداخلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب.

ويوم السبت الماضي، قالت الخارجية المصرية إن بيان رفض إثيوبيا لمشروع قرار مجلس وزراء الخارجية العرب الخاص بتأكيد تضامن الجامعة العربية مع القاهرة والخرطوم بشأن سد النهضة.

وأضافت الوزارة إن البيان تضمن إهانة غير مقبولة إلى الجامعة العربية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة، لنقل رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بشأن آخر تطورات مفاوضات سد النهضة.

وفي الرسالة، أعرب السيسي عن تطلُعه إلى مواصلة الإمارات دعمها لمصر، لا سيما في إطار القرار العربي الأخير حول السد، حسب بيان الخارجية المصرية.

وتجددت الخلافات بين مصر وإثيوبيا، بعد إعلان الأخيرة المضي قدمًا في إجراءات ملء خزان السد تزامنا مع أعماله إنشائية دون التوقيع على اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي برعاية أمريكية.