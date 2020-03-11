كيف رد أردوغان على فيديو انتظاره لقاء بوتين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول تعليق له على الفيديو المتداول لانتظاره لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه "محاولة تضليل إعلامية" ولا يمكن التضحية بالعلاقات بين البلدين بسببها، على حد تعبيره.

وجاء تصريح أردوغان خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من بروكسل، حيث التقى ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لمناقشة الوضع في محافظة إدلب السورية.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية أن أردوغان رد على سؤال للصحفيين عن الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام روسية، قائلا إنه "لا يمكن التضحية بالعلاقات التركية الروسية بسبب محاولات التضليل الإعلامي".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن وسائل الإعلام الروسية تناولت مشاهد بروتوكولية روتينية، قبيل لقاء رئيسي تركيا وروسيا، بطريقة تعكس "قلة احترام" من قبلها. وقال جاويش أوغلو، في لقاء مع "الأناضول"، إنه "لم يكن صائبا من وسائل الإعلام الروسية تناولها (المشاهد البروتوكولية) بهذا الشكل الإثاري".

وأضاف: "في أقل اختلاف بوجهات النظر بين تركيا وروسيا يبدأ الإعلام الروسي بانتهاج الدعاية السوداء بحق تركيا، وعند تحسن العلاقات يكف عن ذلك". وتابع بالقول إن "الذين قاموا بهذه الدعاية الإعلامية السوداء، لا يعرفون القواعد البروتوكولية، وكان الرئيس بوتين، أبلغ الرئيس أردوغان سابقا، بأن أي حالة عدم احترام تطاله تعد بمثابة عدم احترام مفتعل لشخصه".