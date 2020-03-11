الصدر يتهم ترامب بنشر فيروس كورونا: أغلب من يعاني منه معارض لأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هاجم مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، متهما إياه بالوقوف وراء انتشار فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد- 19" في العالم وخصوصا في الدول الأعداء لأمريكا على حد تعبيره.

جاء ذلك في بيان نشره الصدر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وقال فيها: "استوقفني قول ترامب: نقوم بعمل عظيم ض فيروس كورونا.. والوضع كان سيصبح أسوأ لولا تدخلنا.. يا ترامب.. أنت وأمثالك متهمون بنشر هذا المرض ولا سيما أن أغلب من يعاني منه هم معارضون لأمريكا".

وتابع قائلا: "يا ترامب.. بالأمس تدعي أن أمريكا قد أسقطت الإمبراطوريات العظيمة وقمعت الإرهاب.. واليوم أنت تحارب فايروس لا يُرى بالعين المجردة، ألا تخجل من نفسك.."

ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت حتى الثلاثاء، نحو 1000 إصابة بفيروس كورونا الجديد وفقا لما رصدته شبكة CNN.