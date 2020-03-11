الإخبارية السعودية تجدد مهاجمة أروغان وكيف عامله بوتين بفيديو 3 دقائق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت قناة الإخبارية السعودية الحكومية، تقريرا مصورا هاجمت فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بعد لقاء الأخير بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وجلوسه بعد مدة انتظار للدخول إلى اللقاء.

وذكرت القناة في تقريرها: "زيارة أردوغان الأخيرة إلى روسيا حملت في طياتها رسائل كلامية وأخرى غير كلامية كانت الثانية أبلغ من الأولى، قبل زيارة رجب بيوم اثارت تدوينة للخارجية الروسية على حساباتها في التواصل الاجتماعي، تساؤلات وتكهنات عن المغزى منها، تدوينة تناولت ذكرى الحروب بين روسيا والدولة العثمانية التركية بين عامي 1877 و1878.."

وأضافت: "كان الفعل أكبر من التوقعات، أردوغان الذي كان يتوعد ويهدد قبل أن يركب الطائرة ويذهب بنفسه إلى روسيا وصل على الكرملين وأصبح عالقا في أزقته ينتظر أمام الباب الموصد لمدة ليست بالقليلة لرئيس يزور نظيره.."

وأردفت القناة في تقريرها: "أنهكه الوقوف أم أنهكه التفكير في تصرفاته أو فيما قال أو توعد أم أنهكته صورته التي اهتزت أمام شعبه، توجه إلى أقرب كرسي جلي ينتظر الأمر من المأمور للدخول، بعد أن أخذ الإذن هرع للدخول ومواجهة تصرفاته، في صورة أثارت الشعب التركي الذي رأى في المنظر احتقارا للدولة والشعب لم يتسبب به بوتين بل تسببت به سياسات أردوغان".