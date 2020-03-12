أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤول أمريكي لـ CNN، إن أمريكيين اثنين وبريطاني قتلوا في الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة العراقية بغداد، مساء الأربعاء، إضافة إلى سقوط العديد من الجرحى.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الأمريكيان والبريطانيان مقاولين عسكريين أو مدنيين يعملون في القاعدة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش لـCNN، إن 11 شخصًا على الأقل أصيبوا بجروح، مساء الأربعاء، في هجوم بصواريخ الكاتيوشا على قاعدة التاجي.

يأتي هذا فيما لم يستطع مسؤول التحالف الدولي كشف مزيد من التفاصيل حول جنسية المصابين في الهجوم.

وقال المسؤول إنه تم إطلاق أكثر من 15 صاروخًا ضد القاعدة العسكرية، بينما لم تتوفر لديه معلومات حول إذا ما كان هناك قتلى في صفوف القوات الأمريكية المتواجدين بالقاعدة.

من جانبها، نشرت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية صورًا لعربة تحمل منصة إطلاق صواريخ، قالت إنها اُستخدمت في الهجوم. ونفت حدوث أي خسائر بقاعدة التاجي.