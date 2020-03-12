دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تطرقت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، إلى الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات الكويتية، مساء الأربعاء في مواجهة فيروس كورونا الجديد الذي بات يُعرف باسم "كوفيد- 19"، قائلة في تغريدة لها: "تحب الكويت.. إنثبر في البيت.. شعار المرحلة".

ونشرت الإعلامية الكويتية عددا من مقاطع الفيديو على صفحتها بتويتر، حول صفوف لشراء الخبز عقب إعلان إجراءات الحكومة الكويتية، حيث قالت في تعليق: "بالمنطق الحكومة اللي خايفه على الشعب وتمنع العروس وصالات الحفلات والسينمات ... ليش ما يمنع هذا التجمهر بالجمعيات التعاونية عند مراكز توزيع الخبز؟!!! لإن شركة المطاحن للحكومة والحكومة تبي فلوس والفلوس عند الشعب اللي بدال لا يشتري كيس خبز شرى خمسين من الخرعه.."

وفي مقطع فيديو آخر علقت فجر السعيد على مشاهد ازدحام بأحد المراكز التجارية، قائلة: "قلتولي الحكومة منعت التجمعات والعروس واغلقت الصالات ومنعت الدراسة والدوامات الحكوميه ما يحدث في هذا الفيديو تجمع وازدحام والا تراسل الكتروني؟".

وتابعت السعيد موجهة انتقادات للحكومة: "الحكومة الرشيدة لم تفتعل وباء كورونا أكيد.. ولم تنشره بين الناس هم أكيد.. وباء عالمي والعالم كله يتحدث عنه.. ولكن.. حكومتنا الرشيدة وخمس خطوط تحت رشيده استغلته لمصلحتها وطوعته لإبعاد كل الشرور عنها بضربه واحده... كأنه كرة البولنج عندنا تضربها وتوقع كافة القطع الخشبية".

وأضاف: " عدد اللي يموتون من الجلطات بالكويت أكثر من اللي ممكن يموتون بكورونا.. زين ليش الحكومة ما تفكنا من الغثى اللي يجلطنا وتريح الشعب كإجراء احترازي حالنا حال الإجراءات الإحترازيه اللي قاعده تتخذها ضد فايروس الكورونا.."